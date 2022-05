CD&V, Vooruit en Van Laere (onafhankelijk) vormen nieuwe bestuursmeerderheid: Serdar Celik keert terug als schepen

ZeleNa de breuk tussen CD&V en Leefbaarder Zele over het cruciale dossier van de testfase van het nieuwe Zeelse circulatieplan is er een nieuwe coalitie. Zoals verwacht gaat CD&V in zee met Vooruit. Serdar Celik wordt opnieuw schepen. Ook Tamara Van Laere (ex-Leefbaarder Zele) blijft aan boord van de bestuursmeerderheid.

Nadat Leefbaarder Zele tijdens de gemeenteraad te kennen gaf dat het zich niet kon vinden in de testfase van het nieuwe circulatieplan ontstond een onoverbrugbare breuk in de coalitie met CD&V. De partij van burgemeester Hans Knop moest op zoek naar een nieuwe bestuurspartner, want met 12 zetels op 27 verloor het zijn meerderheid. Tijdens de laatste gemeenteraad stemde Vooruit vanop de oppositiebanken wél voor de testfase van het circulatieplan, net als gemeenteraadslid Tamara Van Laere (ex-Leefbaarder Zele) die gaat zetelen als onafhankelijke. Het is dan ook geen verrassing dat zij de nieuwe bestuurspartners zijn van CD&V. “Wanneer je dingen wil veranderen, ontstaat steeds een zekere weerstand bij een deel van de bevolking. Dat is onvermijdelijk. Als je daar niet tegen bestand bent, kan je de ambitie om Zele veiliger en gezelliger te maken natuurlijk nooit waarmaken”, aldus burgemeester Knop.

Vooruit-kopman Serdar Celik maakt zo opnieuw zijn opwachting in het schepencollege, nadat hij eerder in de vorige legislatuur ook al schepen was. Celik neemt de bevoegdheden over van Francis De Donder (Leefbaarder Zele), die op de oppositiebanken belandt. Celik wordt zo onder meer bevoegd voor openbaar groen, milieu, afvalbeleid en sport.

Volledig scherm Serdar Celik wordt opnieuw schepen in Zele. © Geert De Rycke

Afwezigheid op gemeenteraad

Tijdens de afgelopen legislatuur blonk de Vooruit-fractie echter soms uit in afwezigheid. Een situatie die de nieuwe bestuursploeg zich niet kan permitteren. “Na mijn afscheid als schepen in de vorige legislatuur heb ik een nieuwe job aangenomen als projectleider, een job met lange dagen. Nu ik opnieuw aan de slag ga als schepen, kan ik terug 4/5de gaan werken en zal ik meer tijd kunnen investeren in de politiek.” De nieuwe schepen toont zich alvast ambitieus. “Binnen een aantal weken wil ik een plan op tafel leggen met maatregelen om alvast de straten in onze winkelkern netter te maken. De vele sigarettenpeuken, papiertjes en blikjes zijn iedereen al veel te lang een doorn in het oog. Het nieuwe recyclagepark is in volle ontwikkeling. Ik wil me snel inwerken in dit dossier.”

Op de gemeenteraad van 2 juni zal een motie van wantrouwen worden neergelegd, waarmee het huidige college wordt ontbonden. Met een voordrachtsakte wordt het nieuwe schepencollege vervolgens definitief geïnstalleerd.