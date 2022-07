Cava-jogging in Zele

Lebbeke Gestolen BMW teruggevon­den in doodlopend straatje in Asse

De gestolen BMW 4 Coupé die eergisteren in Lebbeke werd gestolen is teruggevonden dankzij een tracking systeem. De daders hebben het voertuig achtergelaten in een doodlopend straatje in Asse en kon daar gelokaliseerd worden. Het voertuig had nieuw een waarde van 70.000 euro.

