Buurt Friswitsite ongerust over nieuwe brandweerkazerne: “Zorgen over verkeersveiligheid”

Hamme Dronken bestuur­ster zonder rijbewijs rijdt geparkeerd voertuig aan met wagen die met niets in orde is

Een Poolse bestuurster stond vrijdagochtend voor de rechter voor een ongeval onder invloed van alcohol. De vrouw had geen rijbewijs en ook haar voertuig was niet in orde. De vrouw had net een feestje georganiseerd bij haar thuis, maar waarom ze de auto nog had genomen is niet duidelijk.

23 september