Burgemeester Knop over (nipte) goedkeuring testfase circulatieplan: “Scharnierpunt voor toekomst Zele”

Oppositiepartijen Open VLD en N-VA én uiteindelijk ook meerderheidspartij Leefbaarder Zele konden zich niet verzoenen met enkele uitgangspunten van het circulatieplan, waaronder de voorziene knip op de Markt en het tweerichtingsverkeer in de Dries- en Elststraat.

CD&V en burgemeester Knop blijven het plan vurig verdedigen. “Een meerderheid van de raadsleden heeft de daad bij het woord gevoegd, en de testfase goedgekeurd. We kunnen nu eindelijk werk maken van de verandering die Zele zo broodnodig heeft”, stelt hij. CD&V verwijst naar eerdere goedkeuringen van het plan Groene Stroom én een Integrale Mobiliteitsstudie door de huidige partijen die in de gemeenteraad zetelen. “In de studie is expliciet sprake van een autoluwe kern, het bannen van zwaar vervoer en doorgaand verkeer uit het centrum en het ontmoedigen van de eigen inwoners om de gemeentekern te gebruiken voor verplaatsingen van de ene kant van de gemeente naar de andere kant. Ook fiets- en wandelveiligheid, snelheidsremming en veilige schoolomgevingen werden als principes vooropgesteld.”

“Er is in dit dossier echter niet over één nacht ijs gegaan. Het zou dan ook raar geweest zijn mocht de ganse gemeenteraad plots de eigen beslissingen, alle studiewerk en positieve adviezen negeren. Dit is een scharnierpunt voor de toekomst van Zele”, aldus Knop.

Vertrouwensbreuk

De burgemeester komt ook terug op de beslissing van schepen Francis De Donder en raadslid Marc Ronsse (beiden Leefbaarder Zele) om tegen de testfase te stemmen. Knop blijft er naar eigen zeggen rustig bij. ““Net als elk ander, moet ook een politiek partnerschap gestoeld zijn op vertrouwen. Doordat Leefbaarder Zele zich tegen alle eerdere afspraken in bij de oppositie aansloot om dit cruciale dossier te blokkeren, is dat weg. We nemen akte van de keuze die Leefbaarder Zele maakte en zullen de komende dagen rustig uitzoeken op welke manier we Zele terug een stabiel en ambitieus bestuur kunnen garanderen.”

Oppositiepartijen Open VLD en N-VA geven een andere lezing van de gebeurtenissen. Zij besloten tegen de testfase te stemmen. Onder andere de knip op de Markt en de dubbele richting van de Driesstraat en Elststraat gingen voor beide partijen een brug te ver. “We stellen vast dat dit plan tot een breuk heeft geleid in het college. We betreuren dat hier politieke spelletjes gespeeld worden op kap van de Zelenaar”, klinkt het.

Knip op de Markt

Kim Van Cauteren, fractieleider N-VA – Zele Vlakaf: “Iedereen is voor meer verkeersveiligheid, veilige schoolomgevingen en meer groen. We zijn dus niet over een nacht ijs gegaan om tegen de plannen te stemmen. Maar we vrezen dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden: de knip op de Markt zal de gereden kilometers de hoogte in jagen. De dubbele richting op de Driesstraat en Elststraat brengen – de vaak onervaren – fietsers in gevaar.”

Geert D’hooghe, voorzitter Open Vld vult aan: “We hebben nog amendementen ingediend om deze punten uit het plan te lichten. Voor ons zou dat het compromis geweest zijn om de testfase een kans te geven. Jammer genoeg werden ze weggestemd.”

Beide partijen betreuren dat op geen enkel moment wijzigingen mogelijk waren aan de plannen. “We hopen nu dat het geen holle slogan blijkt dat er effectief bijgestuurd wordt als blijkt dat het niet werkt. We willen dit op een ernstige manier evalueren zodat er tijdig ingegrepen wordt bij gevaarlijke situaties”, besluiten Open VLD en N-VA.

De start van de Zeelse testfase is voorzien op 1 juli. Gedurende een jaar zal geëvalueerd en bijgestuurd worden tot Zele een verkeerssysteem heeft dat de doelstellingen inzake veiligheid, gezondheid, gezelligheid en bereikbaarheid maximaal dient. De voortgang van het mobiliteitsproject is te volgen op www.zele.be/de-kern.