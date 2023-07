Buien met regen, maar soms ook zon in Zele vandaag

Vandalen zorgen voor heel wat schade in voormalige kerk: Sportvloer zwaar beschadigd en ramen ingegooid

In de Ommegancklaan in Dendermonde hebben onbekende vandalen toegeslagen in de voormalige kerk van het keur. Het gebouw werd gekocht door het Oscar Romero College om er een sporthal van te maken. De vloer werd al gelegd, maar is nu zwaar vernield waardoor de schade oploopt tot enkele duizenden euro’s.