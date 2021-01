Brandweer Zele start nieuwe jaar in mineur, sergeant-majoor plots overleden bij hem thuis: “Chris was een gouden kerel”

ZeleDe brandweer van Zele is het nieuwe jaar in diepe rouw gestart. Gisterenavond kregen ze het nieuws te horen dat een van hun brandweerlui, sergeant-majoor Chris De Smet onverwacht thuis was overleden. Het hele korps en bij de uitbreiding de brandweerzone Oost is met verstomming geslagen. “Chris was een gouden kerel", klinkt het op de facebookpagina van de brandweer.

Het is met grote droefheid dat de brandweer gisteren het bericht postte op hun sociale media. Chris De Smet, een vijftiger, was plots overleden bij hem thuis. Jarenlang zette hij zich in voor de brandweer van Zele. Hij was er zeer geliefd. “Hij was de eerste om plezier te maken en iedereen er bij te betrekken als het kon. Water in je nek tijdens de oefenen, een grote kans dat het Chris was", klinkt het. “Samen plezier maken met zijn mannen was het liefste wat hij deed.”

Los daarvan nam Chris zijn beroep als brandweerman ook zeer serieus en was hij een echte professional. Al Chris vooraan in de wagen zat, had het korps het volste vertrouwen in de opdracht die ze gingen doen. “Chris zette zijn pompiers altijd op de eerste plaats. ‘Zijt voorzichtig, hé mannen’, dat waren de woorden die hij altijd uitsprak.” Hij had ook pakken ervaring en straalde rust uit, wat voor de andere brandweerlieden ook een goed gevoel gaf. “Hij was bijzonder trots op heel het korps en dat mochten we meermaals met plezier aanhoren", klinkt het.

De sergeant-majoor was een natuurlijke leider, die zorg droeg voor al zijn manschappen. “Hij was iemand voor wie je door het vuur zou gaan en dat hebben wij met hart en ziel gedaan. Het was een hele eer om voor hem te mogen werken. Hij hoefde als onderofficier nooit op zijn strepen te staan en we zullen hem enorm missen", klinkt het.

Chris ontfermde zich ook over de oldtimer brandweerwagen die Zele bezit. “Den ‘international’ verliest nu dus ook zijn bezieler. Chris werkte urenlang aan de wagen om hem rijvaardig te maken. Bij trouwfeesten van een collega of een oldtimerevenement, Chris was er altijd mee onderweg en het was prachtig om te zien.”