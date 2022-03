Brandweer moet ingrijpen nadat afvalverbranding uit de hand loopt

Hamme Petra (49) opent eigen lingerie­win­kel in centrum Hamme: “Ook focus op lingerie voor vrouwen met borstkan­ker”

Petra Van Uytvanck (49) heeft in de Kerkstraat in Hamme haar eigen lingeriezaak geopend. Het was altijd haar droom om een eigen zaak uit de grond te stampen, en nu was de tijd er voor gekomen. “Hamme heeft nog geen eigen lingeriezaak, dus was dit een logische keuze", zegt Petra.

