Brandweer houdt geslaagde opendeurdag met heel wat bezoekers

Zele Bestuurder wordt onwel en raakt twee gevels: Brandweer moet woning stutten

In de Kouterstraat in Zele heeft donderdagmiddag een bestuurder de controle over zijn stuur verloren nadat hij onwel is geworden. Zijn vrouw, die naast hem zat, kon een aanrijding met een fietser nog vermijden.

8 september