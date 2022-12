Brandweer heeft schouwbrand na uur onder controle

Het was rond 17.15 uur dat de brandweer van Zele een oproep kreeg voor de brand in de Stokstraat. Zij gingen snel ter plaatse. Eens daar werd het duidelijk dat het om een schouwbrand ging. Omwille van de smalle straat was het niet eenvoudig om de schouw te bereiken en te reinigen. Na een uurtje was de situatie volledig onder controle. De zolderverdieping werd even geventileerd omdat er rook was binnengekomen, maar er raakte niemand gewond en er was geen schade in de woning.