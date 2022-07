Zele vult blinde wandelvlekken in: “Nieuwe wandelroute op Heikant”

André Bogaertroute

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan een gloednieuwe wandel- en fietskaart waarbij de nieuwe wandelingen ook al opgenomen worden. Verder werd er ook geïnvesteerd in een RouteYou account waardoor ook alle wandelingen digitaal of op de smartphone raadpleegbaar zijn. Als kers op de taart werden de borden van de André Bogaertroute allemaal vervangen door nieuwe waardoor de werken van de Zeelse schilder weer beter te bewonderen zijn. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de familie Bogaert, gemeente Hamme en provincie Oost-Vlaanderen.

Zele wandelt

Alle wandelroutes zijn terug te vinden op de vernieuwde toeristische pagina op de website van gemeente Zele. Om de wandelingen extra in de verf te zetten wordt er onder het initiatief van Zele Zomert ook voor het eerste ‘Zele Wandelt’ georganiseerd. Daarbij krijgt iedereen de mogelijkheid de wandelingen te ontdekken onder leiding van een Zeelse wandelvereniging of club. Tot slot is er ook een fotowedstrijd die georganiseerd wordt: trek je er deze zomer op uit en ga je eens wandelen op een van de Zeelse wandelpaden? Neem een foto, stuur deze in via de website en win een leuke prijs.