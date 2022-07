Bouwplannen vzw Hayrat op Kouter stoten op verzet: “Verschillende bezwaren ingediend door de buurt”

Het was De Donder die op de jongste gemeenteraad het dossier ten berde bracht op de raadszitting. Hij wou onder meer weten of er rekening kon worden gehouden met de ingediende bezwaarschriften en welke ingrepen er zouden gebeuren aan het gebouw dat paalt aan de site van de voormalige rijkswachtkazerne. Die kazerne werd twee jaar geleden afgebroken om meer licht en leven te brengen in de Kouterstraat.

Gebedshuis of dienstencentrum?

“We hebben zeer veel vragen bij de plannen voor dit gebedshuis”, zegt De Donder. “Er zullen daar tijdens de schoolvakanties ook kampen doorgaan. Dit staat zeer duidelijk in de aanvraag. Er wordt ook een ruimte gecreëerd die dienst zal doen als slaapzaal. Op de website van de vzw staat amper een woord Nederlands. Een gemiste kans voor een vzw die zich in Vlaanderen wenst te vestigen”, klinkt het. “Wij vinden dit geen goed idee. Bovendien heeft de vzw de intentie om grote groepen te ontvangen. Wat met de nieuwe parking die op de voormalige site van de rijkswacht nog moet geopend worden, zal die al de auto’s uit de aanpalende straten en klanten voor de handelszaken kunnen slikken samen met dit project? Ik wil trouwens ontkrachten dat ik dit dossier mee heb goedgekeurd. Er hangt nog steeds een gele fiche uit waarop staat dat de bouwaanvraag is afgekeurd.”

“Tendentieus verhaal”

Burgemeester Hans Knop (CD&V) reageerde uiterst scherp op de tussenkomst van de Donder tijdens de gemeenteraadszitting. “Het gaat niet om een gebedshuis en u weet dat, want het dossier kwam op het college toen u nog schepen was. Het gaat om een vzw die er culturele opleidingen en lessen zal geven. Zo is het ook gezegd. Hou er alstublieft mee op om tendentieus een verhaal op te kloppen, stop met dossiers verdacht te maken waar u mee heeft in beslist”, aldus Knop. De burgemeester benadrukte ook dat het dossier niet kan tegengehouden worden op basis van stedenbouwkundige voorschriften. “Maar over die informatie beschikte De Donder al, want hij was bij die besprekingen aanwezig.”