Bouwkraan belandt op vrachtwagen: chauffeur in levensgevaar afgevoerd

ZeleIn de Moerstraat in Zele is dinsdagochtend een zwaar arbeidsongeval gebeurd op een bouwwerf. Bij het opstellen van een bouwkraan liep het mis en brak een onderdeel van de kraan af. Het gevaarte kwam op een cabine van een vrachtwagen terecht waar de chauffeur nog in zat. De man is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het arbeidsongeval gebeurde iets voor 10.30 uur. Dero Construct uit Zele en Arcomet waren er bezig met het opstellen van een kraan aan een werf waar appartementen komen. Bij het opstellen is waarschijnlijk een onderdeel afgebroken, waardoor de kraan kantelde en op de cabine van de vrachtwagen terechtkwam. De kraan viel net naast een huis naar beneden, maar raakte wel nog een stelling van de woning die ook in aanbouw was.

Volledig scherm Bij het opstellen van de kraan liep het mis en raakte de bestuurder in de vrachtwagen gekneld. © Koen Baten

De chauffeur van de vrachtwagen zat op dat moment nog in het voertuig. Hij zat geklemd en moest bevrijd worden door de brandweer van Zele en Lokeren. “We hebben meteen hulp ingeroepen van het bedrijf uit Zele dat langskwam met een Manitou. We hebben ook een grote kraan laten komen om de bouwkraan te stabiliseren", vertelt officier Thijs Dauwe. “Daarna konden we met onze materialen de cabine stabiliseren en de geknelde bestuurder bevrijden. Hij kreeg meteen de nodige zorgen en zuurstof van de ambulanciers ter plaatse", klinkt het. “Dit was geen eenvoudige operatie, maar we zijn erin geslaagd de man vrij te krijgen. Hij was deels bij bewustzijn tijdens de operatie, maar werd met spoed en ernstige verwondingen overgebracht naar het UZ van Gent”, aldus Dauwe.

Wat er misging bij het opstellen van de kraan, of hoe er een breuk kon ontstaan, is niet duidelijk. De plaats van het ongeval is momenteel bevroren en het parket zal ter plaatse moeten komen om de nodige vaststellingen te doen. De Moerstraat blijft afgesloten tijdens het onderzoek.

