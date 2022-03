Boksteam Zele bundelt krachten met Zeelse sportclubs voor nieuw sportkamp

Dendermonde IN BEELD. Totaalreno­va­tie van muziekaca­de­mie wordt 24 uur lang gevierd

De Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans (SAMWD) aan de Kerkstraat in Dendermonde is officieel ingehuldigd, nadat jarenlang werd gewerkt aan een grondige renovatie. De opening was meteen ook het startsein voor de “24 uur van de Academie” om iedereen te laten kennismaken met de nieuwe gebouwen. Wij brengen de leukste momenten voor u in beeld.

13 maart