Bezoekers lopen storm voor Open Bedrijvendag: van 3D-printing tot koellogistiek

Het Zeelse printbedrijf 3Motion dat onlangs verhuisde naar een nieuwe, grotere locatie nam de gelegenheid te baat om zijn nieuwe bedrijfsgebouw voor te stellen. “De productieflow werd anders uitgewerkt. Onze platenafdeling is door middel van robots volledig geautomatiseerd”, zegt Femke Helon, die samen met Gerd en Wouter Mouton aan het hoofd staat van 3Motion. “Ook de kantoren kregen een andere invulling met veel ruimte, licht en groene elementen om voor onze mensen een aangename en inspirerende ruimte te creëren.” Ook de jeugd kwam aan zijn trekken bij 3Motion tijdens Open Bedrijvendag, zo konden ze zich laten schminken en was er een springkasteel aanwezig.

Aan de overkant van de straat opende De Rocker Logistics zijn deuren. Het bedrijf, gespecialiseerd in koeltransport en –logistiek, verhuisde twee jaar geleden van Wetteren naar Zele. “Dit is de ideale gelegenheid om ons te tonen op onze nieuwe locatie”, zegt CEO Rudy Denutte. “Bovendien vinden het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de buurt. Daarnaast is het voor ons ook de gelegenheid om nieuwe werkkrachten aan te trekken, want we zijn volop op zoek naar chauffeurs en logistiek personeel.”