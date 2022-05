Bewoners Dries- en Elststraat gekant tegen dubbele rijrichting: “Dit verhoogt de kans op ongevallen”

De bewoners maken zich ongerust over meerdere zaken. “Vanaf deze zomer willen men met de testfase van start gaan, maar voor een evaluatie van een test moet je wel een juiste vergelijkingsbasis hebben. Door de werken in de Bosstraat dienen heel wat bewoners omleidingen te volgen via Heikant om naar het centrum te rijden. Hierdoor krijg je geen realistisch beeld over wat de gevolgen en de gevaren zullen zijn van de invoering van een dubbele rijrichting”, zeggen buurtbewoners Evy Vermoens en Dirk De Mey. Die laatste zetelt ook voor oppositiepartij Open Vld in de gemeenteraad en heeft een kinépraktijk in de buurt.