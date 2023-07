Bewoner zwaargewond na hevige woningbrand, ook twee andere huizen lopen schade op

In Rinkhout in Zele is zondagochtend een zware brand uitgebroken in een kleine rijwoning. De brand was bijzonder hevig en zorgde voor rookontwikkeling die tot ver te zien was. De bewoner was op het moment van de brand nog aanwezig in de woning en raakte zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Gent.