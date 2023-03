Bestuurster die vluchtmisdrijf pleegde na aanrijding met fietser gaf zichzelf aan

Het ongeval gebeurde in de Langestraat in Zele maandag in de late namiddag. Een vrouw reed er toen de fietser aan, stapte even uit maar reed nadien toch verder. Waarom ze dit deed is niet duidelijk, maar diezelfde avond ging de vrouw haar alsnog aangeven bij de politie. De vrouw was niet onder invloed op dat moment, en het onderzoek is dus verder afgerond door de politie. De fietser raakte bij het ongeval lichtgewond.