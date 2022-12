Bestuurder rijdt paaltje aan en geparkeerde voertuigen

Dendermonde Drie gewonden na frontale klap op N41: Bestuurder in levensge­vaar

Op de N41 in Dendermonde zijn bij een zware frontale klap tussen twee voertuigen drie gewonden gevallen. De bestuurder zat gekneld in het voertuig waardoor de brandweer hem moest bevrijden. De man ligt in levensgevaar in het ziekenhuis. De N41 is volledig afgesloten voor het verkeer.

1 december