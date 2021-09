Bestuurder in levensgevaar nadat hij uit voertuig geslingerd wordt: man reed door rood en droeg geen gordel

Berlare Koers staat na jaar pauze opnieuw centraal in centrum Berlare: “Blij dat alles weer op normale manier kan plaatsvin­den”

22 september Het centrum van Berlare is dit weekend en de week nadien opnieuw het middelpunt van verschillende wielerwedstrijden. Kers op de taart is de Memorial Fred De Bruyne. “We hebben met de interclub een jaar stilgelegen, maar we kunnen voor deze editie alvast veel deelnemers lokken”, zegt voorzitter Willy De Backer.