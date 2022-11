Bestuurder die gevel raakte in Zele en wegvluchtte geïdentificeerd

Uitbergen Verschil­len­de verdachten voorgeleid bij onderzoeks­rech­ter na steekpar­tij in Uitbergen

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft woensdagavond laten weten dat ze enkele verdachten hebben voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde na de dodelijke steekpartij in Uitbergen. Daar werd maandagavond de 34-jarige Tom neergestoken in de hartstreek, hij overleed later toen een vriend hem naar het ASZ in Aalst bracht.

2 november