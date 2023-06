Berghok vat vuur in tuin, brandweer kan verdere verspreiding voorkomen

In de Groenlaan in Zele is donderdag rond de middag een brand ontstaan in een berghok in de tuin van een woning. Dit zorgde voor heel wat rookontwikkeling, maar de brand kon zich niet verder verspreiden. Een buurman probeerde nog te blussen, maar het vuur was al te hevig.