Beperkte schade nadat bewoners kookpot vergeten op vuur

De brand werd opgemerkt omstreeks 14.15 uur in de namiddag. In de keuken van een woning was er een brand ontstaan nadat de bewoners een kookpot op het vuur hadden laten staan en even vertrokken waren. De brandweer had alles snel onder controle en de schade bleef beperkt. De brandweer van Zele, Berlare, Lokeren en Dendermonde kwam ter plaatse. De verkeershinder bleef relatief beperkt.