Belgisch team stoomt zich klaar voor Europese finale Bocuse d’Or

De Roover was voordien twee keer de chef die de kleuren van ons land verdedigde. Deze keer neemt Sam Van Houcke samen met eerste commis Tristan Bauwens de honneurs waar. Dit onder het alziend oog van voorzitter Lode De Roover en coach Archibald De Prince.

In Boedapest nemen 18 culinaire teams uit Europa het tegen elkaar op. Tien van de teams mogen naar de wereldfinale in het Franse Lyon in januari 2023.