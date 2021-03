Beklaagde wil niet voor politierechter Peter D’Hondt verschijnen omwille van legende op internet: “Hij is niet objectief omdat hij zelf kind verloor in verkeer”

Dendermonde GO! talent in vijf jaar tijd dubbel zo groot geworden

18 maart GO! talent, het Technisch Atheneum Leren en Tewerkstelling, in Dendermonde is in vijf jaar tijd dubbel zo groot geworden. De school heeft de kaap van 800 leerlingen overschreden. “Onder andere een aanbod van nieuwe opleidingen speelt daar een rol in”, zegt directeur Tom Rydant. “Ondertussen breiden we infrastructuur verder uit.”