Beklaagde wil niet voor politierechter Peter D’Hondt verschijnen omwille van legende op internet: “D’Hondt is niet objectief omdat hij zelf kind verloor in verkeer”

De feiten speelden zich af in februari 2020. De jongeman van 22 had toen nog maar drie weken zijn rijbewijs toen hij onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. Toen hem meegedeeld werd dat hij voor rechter D’Hondt moest verschijnen werd hij kwaad. Op het internet circuleert al jaren een ‘urban legend’ over het feit dat politierechter Peter D’Hondt zelf een kind zou verloren hebben in het verkeer door een bestuurder die onder invloed reed. Van dit verhaal klopt echter helemaal niets en de kinderen van de rechter zijn gezond en wel. Waar het verhaal vandaan komt of wie dit gepubliceerd heeft in het verleden is onduidelijk.