Bekende Zelenaars zetten schouders onder ‘VerUit-campagne’

De campagne zal zowel via de digitale kanalen en schermen als via print de Zelenaar bereiken en te zien zijn in alle gemeentelijke gebouwen en bij de partners. Ook zullen er stickers bevestigd worden aan de inkom van alle gemeentelijke gebouwen die een verkoop- en/of ruilpunt zijn voor UiTPAS in de gemeente. De campagne wordt gedragen door bekende en gekende Zelenaars die vanuit hun specifieke ervaring getuigen over de UiTPAS, zoals verhalenkoning Frank Van Mossevelde. Daarnaast komen in deze campagne alle Zeelse UiTPAS-organisatoren in beeld: Sport Na School, vzw Ziac, Koreo Piko, en speelplein Pietieterken. Hiermee hopen we ook andere verenigingen te triggeren om lid te worden van deze UiTPAS-community.