Bekende keukenbouwer uit Zele vraagt faillissement aan, heel wat klanten blijven achter met lege handen

Het bedrijf werd opgericht in 1994 in Zele en bestaat intussen dus al meer dan 25 jaar. Het bedrijf drukte zijn stempel in het ontwerpen van keukens, badkamers en dressings en leverde heel mooi werk af. Naast hun filialen in Zele openden ze ook een filiaal in Lebbeke, Wetteren en zelf in Knokke-Heist, maar nu kwam het bedrijf in slechte papieren te zitten.