Bekende cafébaas Nelle van ’t Verdriet viert 30 jaar achter tapkraan: “Feest met dj’s, danseressen en vuurspuwer”

Stad start wervings­cam­pag­ne voor nieuw zwembad: “Opening voorzien voorjaar 2024”

De werken aan het nieuwe stedelijke zwembad van Lokeren bevinden zich in de afwerkingsfase. De opening is voorzien voor het voorjaar van 2024. Met het oog op de ingebruikname is Stad Lokeren onder meer op zoek naar redders.