Auteurslezing in bibliotheek

Na de bevrijding in 1944 werden honderden Vlaamse vrouwen verliefd op een Brits militair. Soms was dit eerder een flirt of een kortstondige relatie, maar het gebeurde ook dat deze koppels elkaar eeuwige trouw beloofden. Sommigen van hen vestigden zich in ons land, andere zochten hun geluk in Groot-Brittannië. Dirk Musschoot zocht en vond getuigen of afstammelingen van deze mensen.Hij verzamelde deze getuigenissen en pende ze neer in zijn gekende, vlotte stijl.