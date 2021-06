Ali (44) laat het leven na explosie in woning: “Slachtoffer had geen schijn van kans”

Dendermonde Organisato­ren van evenemen­ten twijfelen niet langer: “Tijdens zomer nog voorzich­tig, om er in september lap op te geven”

21 juni Het wordt nog een voorzichtige zomer met beperkende coronamaatregelen, maar in september kan er een serieuze lap op geven worden. Daarover hebben de organisatoren van events in september in Dendermonde zopas met een gezamenlijk infomoment alle twijfel weggenomen, mét fiat van de Veiligheidscel. De voorbereidingen voor Bloemencorso in Sint-Gillis, Reuzenstoet Grembergen, Septemberkermis Oudegem en Scheldefeesten in Baasrode schakelen een versnelling hoger.