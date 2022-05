Aanhangwagen schiet los en eindigt in vitrine van viswinkel

Waasmunster Mondige beklaagde krijgt vier maand rijverbod na ongeval met vluchtmis­drijf: “Rijbewijs halen is zo moeilijk, geef me nog een kans”

C. een beklaagde uit Waasmunster, heeft zich vrijdag voor de politierechter moeten verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf. De man was na een lichte aanrijding gewoon naar huis gereden. “Ik was in paniek omdat ik een beetje had gedronken", gaf C. toe.

20 mei