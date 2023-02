8.600 kilometer in oude wagens. Groep vrienden trekt tijdens Baltic Sea Rally naar hoge noorden: “Mensen kunnen ons sponsoren, opbrengst gaat naar goede doel”

Tom Van Hecke, Dieter Burm, Patrick Vereecken en Loic Vereecken zijn vier vrienden met een missie. Dit weekend vertrekken ze naar Hamburg om er te starten in de Baltic Sea Rally, een autorit van 8.600 kilometer lang met een oud voertuig tot in Lapland. Ze nemen niet zomaar deel aan de rit: het viertal laat zich namelijk sponsoren voor het goede doel. “Dit wordt een ongelofelijk avontuur", zegt Tom.

Voor de vier vrienden is het ongetwijfeld de roadtrip van hun leven, met een parcours van maar liefst 8.600 kilometer dat vertrekt in het Duitse Hamburg. Vandaar rijden ze door Denemarken naar het hoge noorden om uiteindelijk in Lapland aan de Noordkaap uit te komen. Van daar keren ze terug via de Baltische staten opnieuw naar Duitsland. Normaal gezien lag Rusland ook op het parcours, maar door de huidige omstandigheden werd dit land geschrapt in de rit.

Zonder GPS

Het is niet de eerste keer dat de vriendengroep zich aan zo’n avontuur waagt. In het verleden deden ze ook al een tocht doorheen de Pyreneeën. Om aan deze ‘race’ mee te doen, zijn er wel wat voorwaarden. Zo moeten de voertuigen van de deelnemers al meer dan 300.000 kilometer op de teller hebben. Voor de deelnemers is het dus een hele klus om de wagens klaar te krijgen voor de tocht. “Je moet rekening houden met verschillende factoren zoals de koude temperaturen, tot -40 in het hoge noorden”, zegt Tom. “De kans dat onze voertuigen dan ook eens een panne zullen kennen is bijzonder groot, maar we zijn goed voorbereid en klaar om te vertrekken.”

Quote Alle sponsors staan vermeld op onze voertuigen, maar ook tijdens de rit kunnen mensen die dat willen ons nog steeds sponsoren Tom Van Hecke

Onderweg moeten deelnemers zelf zorgen voor slaapplaatsen en tijdens de rit mag geen GPS gebruikt worden en de snelwegen zijn ‘verboden terrein’. “Ook moeten we langs enkele specifieke plaatsen rijden, zodat ze ons kunnen controleren tijdens de rit", gaat Tom verder. “Dit wordt een ongelofelijk avontuur dat we maar één keer zullen meemaken. Normaal gezien moesten we al vertrokken zijn, maar door corona werd alles een beetje uitgesteld en daarom vertrekken we nu pas, maar de goesting is niet minder groot.”

Goede doelen

Tijdens deze uitdaging, die ook te volgen is via de Facebookpagina ‘Even over en weer To the Arctic Circle and back’, laten Tom, Dieter, Patrick en Loic zich sponsoren voor twee goede doelen. “We hebben gekozen voor Villa Vip in Zele en Morgenster in Waasmunster. Alle sponsors staan vermeld op onze voertuigen, maar ook tijdens de rit kunnen mensen die dat willen ons nog steeds sponsoren. Alle info kan je ook terugvinden op de Facepagina", zegt Tom.

Tijdens de rit gaan er ook mascottes mee. “Die zullen we verloten bij terugkomst in België. Ook die centen gaan naar het goed doel. We hopen een mooi bedrag in te zamelen om de goede doelen een duwtje in de rug te kunnen geven", besluit Tom.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.