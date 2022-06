3Motion krijgt bezoek van Red Flames

Sint-Niklaas Oldtimer trucks palmen terreinen SVK in: “Grootste event van Europa met 160 vrachtwa­gens”

De tweede editie van de Belgian Classic Truckshow slaat dit weekend haar tenten op bij SVK in Sint-Niklaas. In totaal 160 oldtimer trucks zullen er te kijk staan. Volgens de organisatoren is het evenement het grootste in haar soort in Europa.

3 juni