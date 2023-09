Vier jaar cel voor rooftocht in dure boetieks in Knokke: "Dievenben­de hield alles nauwkeurig bij in notitie­boek­je”

Twee Roemenen hebben 4 jaar cel gekregen voor liefst 48 diefstallen in dure kledingzaken in heel Vlaanderen. Costel G. (33) en Mihail L. (44) maakten het de speurders erg gemakkelijk door al hun feiten nauwkeurig bij te houden in een notitieboekje. En hun twee kompanen? Die gingen vrijuit door een juridische blunder.