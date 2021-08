Zware brand vernielt woning van gezin met vier kinderen, vijf katten overleven vlammenzee niet

De brand situeerde zich vooral vooraan de woning ter hoogte van de inkomhal en living. De brandweer kreeg de situatie relatief snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de woning zware schade opliep. Het gedeelte vooraan is volledig uitgebrand en in de rest van het huis is er heel wat rookschade. “De woning is volledig onbewoonbaar”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw), die persoonlijk ter plaatse kwam. Behalve de materiële schade, werd het gezin ook op emotioneel vlak hard getroffen. Vijf katten, waaronder vier kittens, overleefden de vlammenzee niet. De konijnen, kippen en cavia’s die buiten aan de veranda zaten, konden wel nog tijdig gered worden. Net als hun hond, die ze zelf mee naar buiten konden nemen. Een oorzaak van de brand was niet meteen terug te vinden. Het parket stelde een branddeskundige aan om die te achterhalen.