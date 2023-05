Zo VeloVeilig is Zedelgem: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Jaar cel voor partnerge­weld door vermeende affaire

Een 38-jarige Tunesiër is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor partnergeweld. Mohamed T. gaf toe dat hij een hevige ruzie had over de vermeende affaire van zijn vriendin, maar ontkende tevergeefs dat hij die dag in Dudzele rake klappen uitdeelde.