Zijn de bouwgronden in Zedelgem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Diksmuide PORTRET. Rony (69), oudste brandweer­man van het land, gaat met pensioen: “Brand in de kerk van Woumen was mijn grootste interven­tie”

Met zijn 69 jaar is Rony Jacques uit Diksmuide de oudste brandweerman van het land. Zijn titel van ‘opa brandweer’ draagt de Diksmuideling met veel trots. Op 6 april wordt Rony echter 70 en moet hij zijn brandweeruitrusting definitief opbergen. Al is dat met enige tegenzin. “Ik had gerust nog een jaartje willen verder doen”, zucht hij. Zondag werd Rony door zijn collega’s in de bloemetjes gezet en wij waren erbij. Een portret van ’s lands oudste brandweervrijwilliger.

20 maart