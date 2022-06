Zes digitale infoborden, verspreid over Groot-Zedelgem, moeten burgers nog beter informeren

De borden staan in Aartrijke langs de Brugsestraat voor het inrijden van Aartrijke-dorp, in Loppem centraal langs de Steenbrugsestraat ter hoogte van de Rijselsestraat, in Veldegem komt het bord centraal nabij de kerk, in Sint-Elooi De Leeuw op het kerkplein ter hoogte van de Sint-Elooistraat, in Zedelgem dorp nabij het gemeentehuis en aan de ingang van het recyclagepark. “Er is geen lichtvervuiling of hinder voor omwonenden: de schermen zijn uitgerust met een automatische dimfunctie en automatische functie om helderheid van de schermen aan te passen op basis van het omgevingslicht”, zegt schepen van Communicatie Jurgen Dehaemers (CD&V-NW). “Er mogen geen bewegende, knipperende of flitsende boodschappen weergegeven worden en de boodschappen zullen ook politiek en commercieel neutraal zijn. De schermen worden ‘s nachts uitgeschakeld om zo energiezuinig om te gaan en zijn actief van 6.30 tot 22 uur. Eigenlijk willen we vooral de Zedelgemnaar op deze manier beter informeren over alles wat er in de gemeente te melden en te beleven valt.”