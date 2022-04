Zedelgem voorziet 20 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in bed&breakfast en ontmoetingscentrum

Zedelgem komt hiermee tegemoet aan de vraag van de federale overheid om als stad of gemeente noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. In OC Cirkant zijn er 16 plaatsen vrijgehouden, in de bed&breakfast gaat het om vier opvangplaatsen. Verder hebben ook al een aantal Zedelgemnaars aangegeven dat ze vluchtelingen willen opvangen. In totaal gaat het om 80 plaatsen. “Wij zullen de families ook verder begeleiden naar integratie en het zoeken naar een goede school voor de kinderen”, zegt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-Nieuw).