Zedelgem neemt omstreden kunstwerk ‘Bijenkorf' weg en zoekt een andere locatie, Letse ambassadeur is boos en vindt actie “onaanvaardbaar”

‘De schande van Zedelgem’ noemde het Franse tijdschrift Paris Match het vrijheidsmonument op een plein in het centrum van Zedelgem in juni van vorig jaar. Het kunstwerk staat er al vier jaar, als herinnering aan het krijgsgevangenenkamp in Vloethemveld in Zedelgem. Het monument bestaat uit een bronzen bijenkorf op een zuil van gepolijst roestvrij staal, bezet met honderden vergulde bijen. Het kunstwerk wordt van binnenuit verlicht en er is steeds een zoemend geluid te horen. Het aantal bijen in de bijenkorf stemt overeen met het aantal Letse krijgsgevangenen in Zedelgem.