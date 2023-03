Zedelgem gaat voor meer dan 4.000 vierkante meter beton uitbreken voor groen: “Mét aandacht voor waterdoorlating en de bijtjes”

Zedelgem wil vanaf nu tot eind oktober ruim 4.000 vierkante meter ontharden. Dat gaan ze doen met vier projecten: 't Groenhof, waar het asfalt plaatsmaakt voor halfverharding. In Vloethemveld verandert een asfaltweg in een tweesporenpad. In de Kuilputstraat maakt een parkeerstrook dan weer plaats voor plantvakken. Tot slot is er ook nog het grote werk in de Groenestraat, waar het equivalent van 25.000 tegels verdwijnt. De asfaltparking maakt plaats voor een groenzone en halfverharding. “De komende weken gaan we ook de bevolking sensibiliseren om ons voorbeeld te volgen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.