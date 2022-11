Zedelgem draagt dienstenchequebedrijf met 213 klanten en 18 huishoudhulpen over aan Familiezorg

Burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw): “We nemen deze beslissing omdat we er vertrouwen in hebben dat we onze dienstverlening huishoudelijke hulp kunnen overdragen aan een zeer competente en betrouwbare partner in de thuiszorg. Familiehulp voldoet in alle opzichten aan de talrijke kwaliteitseisen en criteria die we bij de overname voor ogen hebben. Zij neemt de ganse dienst over, inclusief personeel en gebruikers. Iedere gebruiker behoudt zijn vaste huishoudelijke hulp en dag, er worden geen dossierkosten bij de overname aangerekend, er is een fysiek contactpunt in de gemeente Zedelgem.”