WEER. Overwegend bewolkt weer in Zedelgem vanochtend

KIJK. Zwemvijver, gashaarden in elke kamer en zelfs botox-behandelin­gen: maak kennis met Brugges nieuwste indrukwek­ken­de gastenver­blijf The Notary

Dokter Marnik Minelli (30) en luchtvaartingenieur Thomas Ulenaers (34) toverden een riante notariswoning in de Moerstraat in hartje Brugge om tot gastenverblijf met acht unieke boetieksuites. Op amper twee minuten stappen van het Belfort kan je er discreet uit het publieke zicht plonsen in een zwemvijver of wegdromen onder een vijgenboom in de tuin met Alice in Wonderland-vibe. Wij namen al een kijkje.