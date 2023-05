WEER. Het weer wordt warmer in Zedelgem

Welzijns­scha­kel Integraal uit Brugge genomi­neerd voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijns­zorg

De Brugse Welzijnsschakel Integraal is een van de vijf genomineerden voor de Prijs Armoede Uitsluiten. Elk jaar reikt Welzijnszorg deze prijs, bestaande uit onder andere 20.000 euro om te investeren in de werking, uit aan een project dat lokaal het verschil maakt in de strijd tegen armoede. Dit jaar is het thema gelijke onderwijskansen.