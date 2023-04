WEER. Helder weer in Zedelgem vanochtend

Tennis -en petanque­club delen nieuw clubhuis op site Ruddersho­ve: “Het is belangrijk dat sportvere­ni­gin­gen samenwer­ken”

In mei vorig jaar werd de eerste spadesteek gegeven voor het clubhuis van Tennisclub Sofoco, die gevestigd is op de site van Ruddershove in Sint-Pieters. De nieuwe houten infrastructuur, die 10 meter lang is, wordt gedeeld met de plaatselijke petanqueclub PC Molenzicht die er ook 2 terreinen heeft. Niks dan blije gezichten bij de officiële inhuldiging zondag. “Dit is zeker een meerwaarde voor onze beide clubs”, klonk het bij de voorzitters.