Wandelaar op E40 in Loppem aangereden door wagen

Brugge REPORTAGE. Van wanhoop bij de rust tot euforie na het laatste fluitsig­naal: zo verliep de voetbalna­mid­dag in Brugge

“Kampioenen! Kampioenen!” De sfeer gisteren was uitgelaten in de buurt van het Jan Breydelstadion en De Platse. Duizenden fans genoten onder een stralende zon van een pintje en de zenuwslopende match in en tegen Antwerp. Van de wanhoop bij de achterstand bij de rust naar de dolle euforie na het laatste fluitsignaal. “Of het verdiend is? Ja, natuurlijk!”

15 mei