Wagen raakt fietser tijdens inhaalmanoeuvre

Beernem/Brugge De noten van Ilse (34) en James (35) scoren in het hele land, nu openen ze winkel in thuisge­meen­te: “Je proeft het verschil meteen”

Gezond, voedzaam en lekker: ziedaar in een notendop wat je mag verwachten van de producten bij TNuts - de winkel van Ilse Bisschop (34) en James Vande Velde (35). De voorbije jaren had het koppel een eigen zaak met onder andere huisgebrande noten, zelfgemaakte smeerpasta’s, granola en zaden in de Brugse Ezelstraat. Nu verhuizen ze naar een nieuw pand in Oedelem. “We blijven ook op markten staan, maar mikken met de winkel op een ander soort verkoop”, zegt Ilse.

5 januari