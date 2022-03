Voorzitter Niko Larock wil met N-VA besturen: “We gaan nu niet verzwakken”

“Het is heel fijn om met nagenoeg dezelfde ploeg de volgende 3 jaar in te kunnen gaan”, zegt Niko Larock. “Enkele ervaren bestuursleden mochten jonge enthousiastelingen onder hun vleugels nemen en die mix werkt. We bewezen de afgelopen 3 jaar constructieve oppositie te kunnen voeren en zijn niet van plan om de rest van de legislatuur te verzwakken. Ik kijk ernaar uit om samen met deze ploeg een kritische en rechtvaardige stem te zijn in de oppositie én de verkiezingen van 2024 tegemoet te gaan. Daarin willen we gaan voor besturen in Zedelgem”, besluit herverkozen voorzitter.