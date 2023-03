“Voorzie elke woning van een reflecterend huisnummerplaatje”: N-VA roept gemeentebestuur om actie te ondernemen voor veiligheid

Elke extra seconde die een huisarts, ziekenwagen, politie of brandweer in een noodgeval moet zoeken naar het juiste adres kan er een te veel zijn. Zeker in het donker of bij slecht weer is het voor de hulpdiensten moeilijk om het huisnummer vanaf de openbare weg te kunnen zien. Ook voor postbodes en pakjesdiensten is het niet altijd vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden. “De gemeente kan voor alle nieuwbouwwoningen een gratis huisnummerplaatje aanbieden. Ook alle andere inwoners moeten de kans krijgen om hun bestaande nummer te vervangen of aan te vullen met zo’n reflecterend exemplaar.”