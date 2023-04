Volleybalclub Packo Zedelgem viert 50ste verjaardag (en heeft u nodig)

“Maandag mijn vrouw begraven, dag later stonden ze aan de deur”: oplichters pikken bijna 5.000 euro van rekening van Eddy (80)

“Nu denk ik: wat een ezel ben ik geweest! Maar ze hebben me gepakt op mijn zwakste moment.” Eddy Vincent (80) uit Brugge kan het nauwelijks vatten. Maandag moest hij afscheid nemen van zijn echtgenote Jeannine (74), een dag later kreeg hij valse bankmedewerkers over de vloer die zijn rekening plunderden. Eddy, die die dag niet het enige slachtoffer was van de bende, doet nu zijn verhaal.